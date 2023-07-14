Шольц рассказал о "вооруженных обязательствах" перед Украиной

После США Германия является страной, оказывающей наибольшую поддержку Украине - также и в военном плане, заявил Шольц.

Начиная с 2022 года по 2027 год объемы поставок немецкого оружия в Украину достигнут 17 миллиардов евро. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы подсчитали, что с начала войны и до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставки оружия, которые мы из Германии финансируем для Украины", - сообщил он.

Шольц подчеркнул, что война России против Украины "продолжает оказывать влияние на жизнь европейцев и очень сильно волновать всех нас".

По словам Шольца, после США Германия является страной, оказывающей наибольшую поддержку Украине - также и в военном плане.

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