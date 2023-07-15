В Грузии заявили, что польские медики пытались украсть анализы Саакашвили

Переговоры о допуске польских медиков велись несколько месяцев, они пробудут в Грузии столько, сколько понадобится, пообещали власти Грузии.

Польский врач, которому власти Грузии разрешили присоединиться к наблюдению за Михаилом Саакашвили, пытался в своем сапоге вынести образец анализов третьего президента Грузии. Об этом в пятницу, 14 июля, заявили в пенитенциарной службе Грузии в Facebook.

"Во время визита произошел непонятный инцидент с одним из польских врачей. В частности, польский врач завернул в бумагу образец, взятый у осужденного Михеила Саакашвили, и попытался вынести его в ботинке", - говорится в сообщении.

Служба также опубликовала видео, на котором, по всей вероятности, врач достает из ботинка небольшой предмет.

Как отметили в пенитенциарной службе Грузии, польские врачи допущены к наблюдениям за здоровьем Саакашвили, "вправе брать анализы только в официальном порядке".

Как известно, 3 июля Саакашвили в онлайн-формате принял участие в судебном заседании. Оказалось, что его состояние крайне истощенное

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