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Санкции против РФ усилят - Урсула фон дер Ляен

Санкции ЕС против России будут усиливаться со временем и будут иметь все больее долгосрочное влияние на экономику РФ.
Санкции против РФ усилят - Урсула фон дер Ляен
Европейский Союз будет и дальше усиливать санкции против России. Об этом в пятницу, 14 июля, написала в своем Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
 
 
Она выразила уверенность, что это ослабит Россию в дальнейшем, а новые инициативы будут препятствовать РФ обходить ограничения.
 
"Была рада обсудить с нашим посланником Дэвидом О'Салливаном выполнение санкций ЕС против России и противодействие их обходу. Координация с нашими партнерами остается решающей", - отметила Фон дер Ляен.
 
Глава Европейской комиссии акцентировала, что Европа и дальше намерена ослаблять российскую машину войны путем ограничений и запретов.
 
Добавим также, что страна-агрессор отчаянно пытается стимулировать рост цен на нефть. 

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