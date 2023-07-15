Санкции против РФ усилят - Урсула фон дер Ляен
Санкции ЕС против России будут усиливаться со временем и будут иметь все больее долгосрочное влияние на экономику РФ.
Европейский Союз будет и дальше усиливать санкции против России. Об этом в пятницу, 14 июля, написала в своем Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Она выразила уверенность, что это ослабит Россию в дальнейшем, а новые инициативы будут препятствовать РФ обходить ограничения.
"Была рада обсудить с нашим посланником Дэвидом О'Салливаном выполнение санкций ЕС против России и противодействие их обходу. Координация с нашими партнерами остается решающей", - отметила Фон дер Ляен.
Глава Европейской комиссии акцентировала, что Европа и дальше намерена ослаблять российскую машину войны путем ограничений и запретов.
Добавим также, что страна-агрессор отчаянно пытается стимулировать рост цен на нефть.
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