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Бен Уоллес может уйти с должности министра обороны Британии - СМИ

Глава оборонного ведомства рассматривает возможность ухода из правительства после четырех лет работы министром.
Бен Уоллес может уйти с должности министра обороны Британии - СМИ
Бен Уоллес может покинуть пост министра обороны Великобритании после четырех лет работы. Вероятно, это произойдет осенью. Об этом в пятницу, 14 июля, пишет британская газета The Times.
 
По словам источников, 53-летний Уоллес, занимавший должность во время работы трех премьер-министров, считает, что он уже "дал ответ на ряд военных кризисов" и его время на должности министра обороны подходит к концу.
 
Издание пишет, что роль Волеса в противостоянии Украины и РФ сделала его персону в Британии популярной. В первую очередь среди консерваторов.
 
The Times отмечает, что Уоллес не единственный, кто может покинуть свой пост в британском правительстве.
 
"Премьер Британии Риши Сунак готовится сменить свою команду, поскольку он пытается перезагрузить свое правительство перед следующими выборами после изнурительного начала пребывания в должности премьер-министра", - указывает газета.
 
Отмечается, что вероятным кандидатом на место министра обороны страны может стать Джон Глен - главный секретарь казначейства, который был младшим министром финансов на протяжении всего пребывания Сунака в должности канцлера.
 
Кроме того, на должность могут претендовать Том Тугендхат - министр безопасности, и Анн-Мари Тревельян - министр иностранных дел.
 
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за "неопределенную позицию". Глава государства назвал "абсурдным" отсутствие временных границ по членству Киева и подчеркнул, что неопределенность Альянса демонстрирует его "слабость".
 
В ответ Воллес призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку. Он заявил, что "западные страны - не онлайн-магазин Amazon".
 
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