Бен Уоллес может уйти с должности министра обороны Британии - СМИ

Глава оборонного ведомства рассматривает возможность ухода из правительства после четырех лет работы министром.

Бен Уоллес может покинуть пост министра обороны Великобритании после четырех лет работы. Вероятно, это произойдет осенью. Об этом в пятницу, 14 июля, пишет британская газета The Times.

По словам источников, 53-летний Уоллес, занимавший должность во время работы трех премьер-министров, считает, что он уже "дал ответ на ряд военных кризисов" и его время на должности министра обороны подходит к концу.

Издание пишет, что роль Волеса в противостоянии Украины и РФ сделала его персону в Британии популярной. В первую очередь среди консерваторов.

The Times отмечает, что Уоллес не единственный, кто может покинуть свой пост в британском правительстве.

"Премьер Британии Риши Сунак готовится сменить свою команду, поскольку он пытается перезагрузить свое правительство перед следующими выборами после изнурительного начала пребывания в должности премьер-министра", - указывает газета.

Отмечается, что вероятным кандидатом на место министра обороны страны может стать Джон Глен - главный секретарь казначейства, который был младшим министром финансов на протяжении всего пребывания Сунака в должности канцлера.

Кроме того, на должность могут претендовать Том Тугендхат - министр безопасности, и Анн-Мари Тревельян - министр иностранных дел.

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