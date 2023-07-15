В Bild отреагировали на снимок Пригожина в трусах

Основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина сфотографировали в нижнем белье в одном из полевых лагерей в Беларуси.

Главарь российской ЧВК Вагнер сфотографированный в нижнем белье в палатке может быть частью информационной кампании, направленной против Кремля. Об этом в пятницу, 14 июля, пишет немецкое издание Bild

Как указали журналисты, "необычное фото" Пригожина было опубликовано в Telegram-канале, близком к ЧВК Вагнер. Они же отметили, что вид у Пригожина на фотографии "глупый" и скорее всего "сознательно инсценированный".

Bild напоминает, что Пригожин не раз обвинял министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в небрежном отношении к жизням солдат и в стремлении к обогащению. В газете считают, что таким образом Пригожин хотел продемонстрировать, что "он близок к солдатам" в противовес командованию войск РФ.

"Евгений Пригожин пытался показывать, что не только знает тяготы и скитания войны, но и разделяет их. С этой же целью он регулярно делал фото и видео в прифронтовой зоне", - указали журналисты.

В СМИ считают, что для Евгения Пригожина "жизненно важна" лояльность "вагнеровцев".

Журналисты также предполагают, что Пригожин хочет сместить фокус внимания с фотографиями своей роскошной виллы в Санкт-Петербурге.

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