В США сказали, когда Украина применит кассетные боеприпасы

США сообщили о передаче Украине кассетных боеприпасов и другом вооружении. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продлить контрнаступление.

Первыми о применении украинскими защитниками американских кассетных боеприпасов узнают российские военные. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил источник CNN , к которому обратились журналисты.

Собеседник сообщил, что оружие находится на территории Украины.

"Кассетные боеприпасы смогли попасть в Украину так быстро, потому что они уже были предварительно размещены в Европе", - уточнил он.

Он подчеркнул, что официально объявлять о начале применения кассетных боеприпасов никто не будет.

"Мы приняли решение, чтобы россияне первыми узнали об их применении", - подчеркнул он.

Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей международной конвенцией с мая 2008 года. По состоянию на 2022 год к ней присоединились 123 страны. Ни США, ни Украина, ни Россия не являются подписантами этого документа.

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