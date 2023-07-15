В США сказали, когда Украина применит кассетные боеприпасы
США сообщили о передаче Украине кассетных боеприпасов и другом вооружении. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продлить контрнаступление.
Первыми о применении украинскими защитниками американских кассетных боеприпасов узнают российские военные. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил источник CNN, к которому обратились журналисты.
Собеседник сообщил, что оружие находится на территории Украины.
"Кассетные боеприпасы смогли попасть в Украину так быстро, потому что они уже были предварительно размещены в Европе", - уточнил он.
Он подчеркнул, что официально объявлять о начале применения кассетных боеприпасов никто не будет.
"Мы приняли решение, чтобы россияне первыми узнали об их применении", - подчеркнул он.
Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей международной конвенцией с мая 2008 года. По состоянию на 2022 год к ней присоединились 123 страны. Ни США, ни Украина, ни Россия не являются подписантами этого документа.
Ранее президент США Джо Байден назвал две причины, почему Украине предоставлены кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 800 млн долларов.
Министр обороны Алексей Резников объяснил, как именно Украина будет применять кассетные боеприпасы.
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