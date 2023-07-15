В Польше два человека напали на украинку с тремя детьми

Инцидент произошел еще 6 июля на автобусной остановке, когда семья возвращалась домой с прогулки.

В польском городе Ополе на автобусной остановке Wiosenna-Prószkowska мужчина и женщина напали на 45-летнюю украинку, которая возвращалась с прогулки с тремя детьми 8, 10 и 13 лет. Об этом сообщает издание Nowa Trybuna Opolska

Издание рассказывает, что неизвестные мужчина и женщина в возрасте 25-27 лет услышали, что мать разговаривала со своими детьми на украинском. Тогда пара подошла и начала приставать к ним и оскорблять.

Газета пишет: "Эти люди вели себя агрессивно и не давали украинцам пройти домой, преградив дорогу. Они кричали - Разве вы украинцы? Путин вас раз***". Вы приехали сюда по программе "Семья 500+, Ку**а украинская".

Украинка вызвала полицию. Тем временем агрессивно настроенная пара, которая на время зашла в магазин, вышла оттуда и мужчина показал украинцам средний палец. Кроме того, он воскликнул "Слава Путину" и "К чертям Украину". Дальше они сели в автобус.

Об инциденте проинформировали прокуратуру. Теперь нападающих ищут правоохранители, им грозит до трех лет лишения свободы за оскорбление по национальному признаку.

Женщина рассказала журналистам, что она уже 20 приезжает на работу в Польшу, где работает уборщицей. Дети приехали к ней на канукулы.

Ранее сообщалось, что в польском Люблине два гражданина Польши напали на украинскую семью . Они избили подростка, а также беременную женщину.

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