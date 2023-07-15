Торнадо повредил более сотни домов в столице Канады

Стихия срывала крыши со зданий и гаражные двери, поднимала в воздух велосипеды и ломала деревья.

В Канаде в южном пригороде Оттавы пронесся торнадо, в результате чего было повреждено по меньшей мере 125 домов. Об этом сообщает CBC News в субботу, 15 июля.

Стихия срывала крыши со зданий и гаражные двери, поднимала в воздух велосипеды и ломала деревья.

Торнадо повредил опору линии электропередач, в результате чего около 1600 домов остались без электричества.

По данным парамедиков, по меньшей мере, один человек получил травмы, которые расцениваются как легкие.

Городские власти предупредили о возможности перекрытия дорог через упавшие деревья и электрические провода.

Точная скорость ветра пока не установлена. Группа исследователей по проекту Северные Торнадо прибыли на место для оценки убытков.

Напомним, в июне на севере американского штата Техас ряд мощных штормов вызвал многочисленные торнадо, повлекшие гибель людей.

Также сообщалось, что в США 50 млн человек оказались под угрозой торнадо.

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