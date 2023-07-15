Торнадо повредил более сотни домов в столице Канады
В Канаде в южном пригороде Оттавы пронесся торнадо, в результате чего было повреждено по меньшей мере 125 домов. Об этом сообщает CBC News в субботу, 15 июля.
Стихия срывала крыши со зданий и гаражные двери, поднимала в воздух велосипеды и ломала деревья.
Торнадо повредил опору линии электропередач, в результате чего около 1600 домов остались без электричества.
По данным парамедиков, по меньшей мере, один человек получил травмы, которые расцениваются как легкие.
Городские власти предупредили о возможности перекрытия дорог через упавшие деревья и электрические провода.
Точная скорость ветра пока не установлена. Группа исследователей по проекту Северные Торнадо прибыли на место для оценки убытков.
New: incredible door bell video on Exeter Drive as #tornado blew through Barrhaven yesterday. Wow #ottnews #ottawa #storm pic.twitter.com/GyRn07jeZL— Graham Richardson (@grahamctv) July 14, 2023
Tornado captured in Barrhaven area, Ottawa @CityNewsOttawa pic.twitter.com/vLrr3lgsEr— Anmol Zakhmi (@zanmol) July 13, 2023
#ON— Shane B. Murphy (@shanermurph) July 13, 2023
Tornado in Barrhaven (Ottawa) earlier today, per reports. pic.twitter.com/LScB7oq3e4
Tornado in #Barrhaven #Ottawa, just behind Aura Ave. #ottnews #ottstorm pic.twitter.com/C0SZsJvWG4— Arthur (@kurarturs) July 13, 2023
Напомним, в июне на севере американского штата Техас ряд мощных штормов вызвал многочисленные торнадо, повлекшие гибель людей.
Также сообщалось, что в США 50 млн человек оказались под угрозой торнадо.
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