Прокурор МУС высказался о визите Путина в ЮАР

Южно-Африканская республика добровольно стала участницей Международного уголовного суда, напомнил Карим Хан.

Южно-Африканская республика должна "поступить правильно", соблюдая международное право, и выдать суду Владимира Путина, если тот приедет на саммит БРИКС в августе. Об этом сказал прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в комментарии CNN, обнародованном накануне.

"Южная Африка десятилетиями страдала от преступлений против человечества, преступлений апартеида, и я не думаю, что им нужны мои уроки", – заявил он.

Хан напомнил, что ЮАР добровольно стала участницей Международного уголовного суда.

"Они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что на самом деле состоится на саммите БРИКС и отреагируем соответствующим образом", – сказал прокурор МУС, добавив, что "нужно быть здравомыслящим и готовым к разным сценариям с имеющимися инструментами".

Как известно, 17 марта МУС выдал ордер на арест Путина. Членство ЮАР этой организации обязывает ее арестовать российского лидера, если он вдруг приедет в страну для участия в саммите БРИКС.

Ранее президент ЮАР заявил, что Путин будет присутствовать лично на саммите БРИКС, но в Кремле ответили, что еще не определились.

Также известно, что ЮАР просила приехать на саммит главы МИД РФ Сергея Лаврова вместо Путина.

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