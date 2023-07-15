В Беларусь прибыла колонна "вагнеровцев" - Гаюн

В колонне замечены по меньшей мере 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры и по меньшей мере три автобуса.

Утром в субботу отмечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР". Это могут быть наемники российского ЧВК Вагнер, сообщает мониторинговая группа Беларуски Гаюн 15 июля.

"Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК Вагнер, которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева. Далее они проследовали через Рогачев в сторону Бобруйска и затем - на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК Вагнер движется к палаточному лагеря в с. Цель", – говорится в сообщении.

По данным группы, в колонне замечены по меньшей мере 60 автомобилей, среди которых "пикапы, большие фуры, "буханки" и по меньшей мере три автобуса для перевозки людей".

Также отмечается, что колонна сопровождалась белорусской полицией.

Напомним, ранее в сети появились фотографии палаточного лагеря в Беларуси, где, вероятно, будут размещаться наемники ЧВК Вагнер. Строительство полевых лагерей развернули в Осиповичском районе.

А вчера в Минобороны Белоруссии заявили, что "вагнеровцы" тренируют подразделения территориальных войск.

Вместе с тем, в Офисе президента заявили, что пока нет угрозы со стороны Беларуси.

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