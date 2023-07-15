Германия проведет масштабные учения по киберзащите

Федеральные и государственные департаменты с подчиненными им органами власти проводят совместную подготовку к учениям.

По меньшей мере, восемь земель Германии и федеральные силовые структуры проведут в конце сентября учения, на которых будут отрабатывать действия в ответ на масштабную кибератаку на органы власти. Об этом накануне сообщил Nordkuerier.

Многочисленные федеральные и государственные департаменты с подчиненными им органами власти проводят совместную подготовку… По сценарию обучения Lükex 23 сосредотачиваются на действиях правительства, которые были нарушены массовой кибератакой, сообщили в Федеральном управлении гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK).

Точный сценарий учений Lükex 23, которые начнутся 27 сентября и продлятся два дня, не обнародуют, чтобы не поставить под угрозу эффект от них, пояснил спикер BBK. При этом, обещают чиновники, население не испытывает на себе каких-либо неудобств.

Обучение охватят земли Бранденбург, Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Нижняя Саксония и Тюрингия. Среди участников федерального уровня – МВД, МИД, Бундесбанк, Федеральное ведомство по информационной безопасности и Национальный центр киберзащиты, а также Бундесвер со своим территориальным командованием и командованием кибернетического и информационного пространства.

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