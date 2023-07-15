Китай анонсировал совместные учения с РФ в Японском море

Целью учений станет поддержание безопасности стратегических морских каналов и повышение уровня стратегической координации.

Вооруженные силы Китая в России в ближайшее время проведут совместные учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море. Об этом сообщило Минобороны КНР в субботу, 12 июля.

"В соответствии с годовым планом сотрудничества между ВСУ Китая и РФ, российские военные в ближайшее время направят ВМФ и ВВС для участия в учениях "Север. Взаимодействие-2023", организованные Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и пройдут в середине 2023 года в Японском море", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что целью учений станет "поддержка безопасности стратегических морских каналов, повышение уровня стратегической координации между китайскими и российскими вооруженными силами, повышение способности совместными усилиями поддерживать региональный мир и стабильность и реагировать на разные вызовы безопасности".

Напомним, что в Китае не верят, что американские ЗРК Patriot могут сбивать российские ракеты Кинжал. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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