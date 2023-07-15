ФСБ заявила о сорванных "покушениях" на Симоньян и Собчак

В подготовке к убийствам российская сторона обвиняет СБУ, которая вроде бы привлекла "неонацистов".

Российские спецслужбы предупредили "покушения" на известную пропагандистку, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и телеведущую Ксению Собчак, позиционирующую себя как либералка. Об этом сообщило ФСБ РФ в субботу, 15 июля.

Утверждается, что "убийства" готовили члены группировки Параграф-88, которую в России называют "неонацистской". Подозреваемые осуществляли "разведку" по адресам работы и проживания будущих "жертв" и их якобы задержали в Москве и Рязанской области.

"В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство", - заявили в ФСБ.

Во время обысков вроде бы изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с "нацистской" символикой, "нацистскую" литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией.

Теперь планируется возбуждение уголовных дел "с экстремистской и террористической окраской", добавили в спецслужбе РФ.

Напомним, в мае Симоньян заявила об посылке с "взрывчаткой", но там оказалась секс-игрушка – виброшар из Гонконга.

А в начале июля ФСБ заявила о сорванном "покушении" на гауляйтера Крыма Сергея Аксенова.

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