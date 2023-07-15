Подрыв КГЭС: Сербия обещает помощь пострадавшим

Принято решение о гуманитарной помощи и предоставлении временной защиты для граждан Украины, пострадавших в результате теракта на Каховской ГЭС.

Правительство Сербии приняло решение о выделении Украине помощи для преодоления гуманитарной катастрофы в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Об этом пишет РТС.

Отмечается, что в новом транше для Украины будут, в частности, товары и лекарства от Республиканской дирекции товарных резервов и товары Комиссариата по делам беженцев и миграции.

Принято и решение о предоставлении временной защиты для граждан Украины, пострадавших в результате теракта на Каховской ГЭС.

Кроме этого, сообщается, что правительство Сербии решило организовать спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Академии футбола Динамо из Киева: Белград выделил средства на проживание, питание, обучение и футбольные матчи.

Ранее СМИ писали, что Сербия, единственная страна в Европе, отказавшаяся ввести санкции против России за ее вторжение в Украину, согласилась поставлять оружие Киеву или уже направила его.

Глава сербского минобороны Милош Вучич заявил, что Белград не поставляет вооружение ни одной из сторон конфликта.

Спустя время президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не против продажи оружия посредникам, которые могут в дальнейшем передать ее Украине для борьбы против РФ.

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