Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Глава ЕК: Евросоюз будет ослаблять Россию санкциями

Урсула фон дер Ляен обсудила с Дэвидом О'Салливаном выполнение санкций ЕС против России и противодействие их обходу.
Глава ЕК: Евросоюз будет ослаблять Россию санкциями

 

Европейский Союз решительно настроен и дальше ослаблять Россию путем санкций, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
 
"Была рада обсудить с нашим посланником Дэвидом О'Салливаном выполнение санкций ЕС против России и противодействие их обходу. Координация с нашими партнерами остается решающей. Мы решительно настроены и дальше ослаблять российскую машину войны путем санкций", - написала Урсула фон дер Ляен.
 
 
 
Напомним, в мае дефицит бюджета РФ уже превысил годовой план из-за значительного падения нефтегазовых доходов.
 
Страна-агрессор отчаянно пытается стимулировать рост цен на нефть. На этой неделе стало известно, что Россия решила сократить экспорт нефти.
 
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
 
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK