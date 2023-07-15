Глава ЕК: Евросоюз будет ослаблять Россию санкциями
Урсула фон дер Ляен обсудила с Дэвидом О'Салливаном выполнение санкций ЕС против России и противодействие их обходу.
Европейский Союз решительно настроен и дальше ослаблять Россию путем санкций, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
"Была рада обсудить с нашим посланником Дэвидом О'Салливаном выполнение санкций ЕС против России и противодействие их обходу. Координация с нашими партнерами остается решающей. Мы решительно настроены и дальше ослаблять российскую машину войны путем санкций", - написала Урсула фон дер Ляен.
Glad to discuss with our EU sanctions envoy @D0Sullivan about enforcement of EU sanctions against Russia and tackling circumvention.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2023
Coordination with our partners is crucial.
We remain strongly committed to weakening Russia‘s war machine through sanctions. pic.twitter.com/tk829AZ0s7
Напомним, в мае дефицит бюджета РФ уже превысил годовой план из-за значительного падения нефтегазовых доходов.
Страна-агрессор отчаянно пытается стимулировать рост цен на нефть. На этой неделе стало известно, что Россия решила сократить экспорт нефти.
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