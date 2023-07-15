Уоллес подтвердил, что собирается в отставку

Глава оборонного ведомства Британии планирует уйти из правительства в ближайшие месяцы и не будет участвовать в следующих выборах.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что решил уйти из правительства и не будет участвовать в ближайших всеобщих выборах. Об этом он сказал в интервью The Times , опубликованном в субботу, 15 июля.

"Я не буду выдвигаться в следующий раз", – заявил Бен Уоллес.

В то же время он добавил, что не собирается досрочно оставлять мандат и создавать необходимость дополнительных выборов.

"Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году… Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати. [на вопрос, для чего эти телефоны] Секрет, секрет и еще раз секрет", - заявил он.

Уоллес сообщил премьеру Риши Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента.

На вопрос о том, какие мысли мешают ему спать ночью, Уоллес сказал, что это сочетание "продолжающейся угрозы от России Владимира Путина, все более агрессивного Китая и террористических групп", и подчеркнул, что действительно обеспокоен российской угрозой в будущем.

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