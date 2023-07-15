Уоллес подтвердил, что собирается в отставку
Глава оборонного ведомства Британии планирует уйти из правительства в ближайшие месяцы и не будет участвовать в следующих выборах.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что решил уйти из правительства и не будет участвовать в ближайших всеобщих выборах. Об этом он сказал в интервью The Times, опубликованном в субботу, 15 июля.
"Я не буду выдвигаться в следующий раз", – заявил Бен Уоллес.
В то же время он добавил, что не собирается досрочно оставлять мандат и создавать необходимость дополнительных выборов.
"Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году… Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати. [на вопрос, для чего эти телефоны] Секрет, секрет и еще раз секрет", - заявил он.
Уоллес сообщил премьеру Риши Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента.
На вопрос о том, какие мысли мешают ему спать ночью, Уоллес сказал, что это сочетание "продолжающейся угрозы от России Владимира Путина, все более агрессивного Китая и террористических групп", и подчеркнул, что действительно обеспокоен российской угрозой в будущем.
Информация о намерениях Уоллеса уйти с должности сначала появилась в СМИ неофициально. Сообщалось, что вероятно это произойдет осенью.
Напомним, ранее Воллес заявлял, что хотел бы стать следующим генсеком НАТО после отставки Йенса Столтенберга. Однако мандат Столтенберга был продлен на год.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: