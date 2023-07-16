В РФ задержали полковника ФСБ-куратора провластных Telegram-каналов - СМИ

Его арест связывают с тем, что он начал заниматься коммерцией в соцсетях и не согласовал это с руководством.

Медуза. В России задержали полковника ФСБ Михаила Полякова, занимавшегося политическими преследованиями и курировавшего провластные Telegram-каналы. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили российские издания Важные истории

По данным издания, арестованный полковник ФСБ Поляков ранее работал в Управлении по защите конституционного строя УФСБ в Москве и области. В частности, это подразделение занимается политическими преследованиями. Кроме того, Поляков курировал сеть прокремлевских телеграмм-каналов по заданию администрации президента. Среди них: Кремлевская прачка, Силовики и Brief.

Отмечается, что арест Полякова связан с тем, что он начал заниматься коммерцией в прокремлевских телеграмм-каналах и не согласовал это с руководством. Тверской суд Москвы отправил его и еще одного фигуранта дела, гендиректора компании Наследие Александра Санин в СИЗО.

Полякова подозревают в вымогательстве в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным СМИ, дело в отношении Полякова возбудили из-за того, что он получил примерно 40 миллионов рублей от IT-холдинга Ланит за удаление постов в Telegram-каналах Незигар и Компромат-ГРУПП, которые якобы содержали лживые и порочащие честь сведения о руководстве холдинга, а также блок выхода негативных материалов в этих каналах в период с 2020-го по 2023 год.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet