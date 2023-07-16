Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В РФ задержали полковника ФСБ-куратора провластных Telegram-каналов - СМИ

Его арест связывают с тем, что он начал заниматься коммерцией в соцсетях и не согласовал это с руководством.
В РФ задержали полковника ФСБ-куратора провластных Telegram-каналов - СМИ
В России задержали полковника ФСБ Михаила Полякова, занимавшегося политическими преследованиями и курировавшего провластные Telegram-каналы. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили российские издания Важные истории и Медуза.
 
По данным издания, арестованный полковник ФСБ Поляков ранее работал в Управлении по защите конституционного строя УФСБ в Москве и области. В частности, это подразделение занимается политическими преследованиями. Кроме того, Поляков курировал сеть прокремлевских телеграмм-каналов по заданию администрации президента. Среди них: Кремлевская прачка, Силовики и Brief.
 
Отмечается, что арест Полякова связан с тем, что он начал заниматься коммерцией в прокремлевских телеграмм-каналах и не согласовал это с руководством. Тверской суд Москвы отправил его и еще одного фигуранта дела, гендиректора компании Наследие Александра Санин в СИЗО.
 
Полякова подозревают в вымогательстве в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
 
По данным СМИ, дело в отношении Полякова возбудили из-за того, что он получил примерно 40 миллионов рублей от IT-холдинга Ланит за удаление постов в Telegram-каналах Незигар и Компромат-ГРУПП, которые якобы содержали лживые и порочащие честь сведения о руководстве холдинга, а также блок выхода негативных материалов в этих каналах в период с 2020-го по 2023 год.
 
Ранее сообщалось, что в РФ обнаружены застреленными два человека в военной форме.
 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK