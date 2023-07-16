Президент Болгарии обвинил Украину в намерении затягивать войну

В посольстве Украины заявили, что попытка переложить вину за развязывание войны на Украину является одной из самых распространенных основ российской пропаганды и гибридной войны в Европе.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Украина хочет продолжать войну, а Европа за это платит, сообщает Свободная Европа . Посольство Украины в Болгарии резко ответило на это заявление.

Так, в пятницу, 14 июля, известный своими пророссийскими заявлениями, президент Радев заявил во время общения с журналистами, что именно Украина желает продолжать войну, а Европа за это платит.

Это заявление прокомментировал премьер-министр Болгарии Николай Денков, призвавший президента "не заниматься провокациями" и не подыгрывать российской пропаганде.

В посольстве Украины в Болгарии также отреагировали на скандальное заявление президента Болгарии.

В сообщении посольства на странице в Facebook говорится, что Украина "прилагает все возможные усилия для восстановления мира, однако агрессор настаивает на ведении войны".

Дипломаты подчеркивают, что попытка переложить вину за развязывание войны на Украину, подвергшуюся вероломному нападению со стороны страны-агрессора РФ, "является одной из самых распространенных основ российской пропаганды и гибридной войны в Европе".

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский встречался с президентом Болгарии и объяснил, что в Украине продолжается не "конфликт", а полномасштабная война.

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