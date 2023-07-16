В Европе фиксируют рекордную жару, ожидается до 47 градусов

В Греции столбик термометра уже достиг отметки в 40, а синоптики прогнозируют дальнейший рост температуры.

В южной Европе температура уже достигает +40 градусов по Цельсию и ожидается дальнейшее повышение температуры, сообщает в субботу, 15 июля BBC

В Греции столбик термометра достигает +40 и более. Самую популярную достопримечательность страны Акрополь в Афинах туристам запретили посещать в самые жаркие часы. Один из путешественников рассказывал, что по дороге видел людей, которые потеряли сознание от солнца.

"По дороге мы видели людей, которые упали в обморок, получали медицинскую помощь, сидели в машинах скорой помощи и даже рвали от теплового удара", - рассказал турист.

Из-за приближающейся очередной волны жары в Европе ожидаются более высокие температуры. В некоторых частях южной Испании, юго-восточной Италии и возможно Греции ожидается повышение температуры до 47 градусов.

В 16 итальянских городах из-за сильной жары объявили красный уровень опасности. Правительство Италии посоветовало всем, кто находится в районах, где объявлен красный уровень, избегать прямого солнечного света с 11:00 до 18:00, а также особо заботиться о пожилых или уязвимых людях.

Ранее сообщалось, что на островах Сицилия и Сардиния температура поднимется до 48 градусов Цельсия - потенциально наивысшего показателя, когда-либо зарегистрированного в Европе.

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