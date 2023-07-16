Индия и Франция готовят новый "мирный план" по Украине - СМИ

Нарендра Моди поручил своему правительству разработать новый план совместно с представителями Франции.

Индия и Франция активно работают над новым планом завершения войны между Россией Украиной, который отличается от предыдущих. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает издание Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что новый план имеет значительные отличия от предыдущих мирных инициатив, выдвигавшихся Китаем и африканскими странами.

Как сообщается, премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил своему правительству разработать новый план совместно с представителями Франции во время визита в Париж 13-14 июля.

На пресс-конференции в Елисейском дворце, состоявшейся 14 июля Моди подчеркнул необходимость объединения стран мира для решения важных вопросов, включая последствия войны между Россией и Украиной, а также пандемии коронавируса.

Франция считает Индию важным партнером в поиске мирных инициатив для разрешения войны между Россией и Украиной, отмечает Le Monde. Большая часть встречи между Нарендрой Моди и президентом Франции Эмманюэлем Макроном была посвящена обсуждению этой войны, которая оказывает негативное влияние на отношения Франции и стран Азии и Африки.

Ранее сообщалось, что Индия приобретет у Франции истребители и подлодки.

Напомним, лидеры стран Африканского Союза предложили 10 шагов по достижению мира в Украине. Главный пункт – война должна быть завершена по дипломатическому пути.

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