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Индия сокращает импорт нефти из РФ второй месяц подряд

Суточные объемы импорта упали до 2,09 млн баррелей в прошлом месяце по сравнению с 2,11 млн баррелей в день в июне.
Индия сокращает импорт нефти из РФ второй месяц подряд
  Импорт российской нефти в Индию снижается второй месяц подряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя отдела анализа нефти Kpler Виктора Катона.   По его словам, суточные объемы импорта упали до 2,09 млн баррелей в прошлом месяце, по сравнению с 2,11 млн баррелей в день в июне.   Входные поставки из Саудовской Аравии также снизились, в то время как импорт из Ирака вырос до пятимесячного максимума, свидетельствуют предварительные данные Kpler.   Вместе с тем ожидается, что российский импорт возобновится с октября, а его объемы потенциально возрастут до 2,2 млн баррелей в день. Это совпадет с сезонным ростом спроса и станет рекордом по данным Kpler.   "Россия пообещала сократить экспорт нефти на 500 тыс баррелей в сутки в августе, в то время как Саудовская Аравия продолжила сокращение поставок, поскольку тяжеловесы ОПЕК+ пытаются поддержать цены на нефть. Однако это может стать проблемой для индийских нефтепереработчиков, которые опасаются нарушить ценовой потолок, установленный на российские поставки", - говорится в публикации.   По словам руководителя отдела анализа нефти Kpler, в текущем месяце импорт российской нефти в Индию может упасть до 1,6 миллиона баррелей в день, что будет самым низким показателем с января.   Напомним, СМИ писали, что Индия в 2022 году в десять раз увеличила импорт нефти из России.   РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Индию     Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
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