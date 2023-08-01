В Сьерра-Леоне полиция арестовала подозреваемых в попытке переворота - СМИ

Сообщается об аресте нескольких гражданских и военных лиц, которые планировали совершить государственный переворот в годовщину беспорядков, происходивших в стране в августе 2022 года.

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В африканской стране Сьерра-Леоне полиция арестовала подозреваемых в государственной измене и попытке переворота. Об этом сообщает Barron's. Сообщается об аресте нескольких гражданских и военных лиц, которые планировали совершить государственный переворот в годовщину беспорядков, происходивших в стране в августе 2022 года. "Сектор безопасности следит за разведданными по деятельности определенных лиц, в том числе высших военных офицеров, работающих над подрывом мира и спокойствия в государстве", - говорится в заявлении полиции. Указывается, что подозреваемые планировали использовать мирные протесты для прикрытия насильственных нападений на государственные учреждения и мирных граждан. В прошлом году 10 августа во время беспорядков в Сьерра-Леоне погибли двадцать семь гражданских лиц и шесть полицейских. Напомним, 26 июля часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохаммеда Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Франция и ряд других стран осудили военный переворот. Мятежный Национальный совет спасения родины 31 июля обвинил Париж в том, что он задумал военное вмешательство в Нигере. Тем временем в самом Нигере атаковали посольство Франции. Новини відв Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet