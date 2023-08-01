Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Сьерра-Леоне полиция арестовала подозреваемых в попытке переворота - СМИ

Сообщается об аресте нескольких гражданских и военных лиц, которые планировали совершить государственный переворот в годовщину беспорядков, происходивших в стране в августе 2022 года.
В Сьерра-Леоне полиция арестовала подозреваемых в попытке переворота - СМИ
  В африканской стране Сьерра-Леоне полиция арестовала подозреваемых в государственной измене и попытке переворота. Об этом сообщает Barron's.   Сообщается об аресте нескольких гражданских и военных лиц, которые планировали совершить государственный переворот в годовщину беспорядков, происходивших в стране в августе 2022 года.   "Сектор безопасности следит за разведданными по деятельности определенных лиц, в том числе высших военных офицеров, работающих над подрывом мира и спокойствия в государстве", - говорится в заявлении полиции.   Указывается, что подозреваемые планировали использовать мирные протесты для прикрытия насильственных нападений на государственные учреждения и мирных граждан.   В прошлом году 10 августа во время беспорядков в Сьерра-Леоне погибли двадцать семь гражданских лиц и шесть полицейских.   Напомним, 26 июля часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохаммеда Базума, который был схвачен и отстранен от власти.   Франция и ряд других стран осудили военный переворот. Мятежный Национальный совет спасения родины 31 июля обвинил Париж в том, что он задумал военное вмешательство в Нигере.   Тем временем в самом Нигере атаковали посольство Франции.     Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK