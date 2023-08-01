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В Париже бутик Piaget ограбили на сумму до 15 млн евро

Piaget - это швейцарский люксовый производитель часов и ювелирных изделий. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.
В Париже бутик Piaget ограбили на сумму до 15 млн евро
  В Париже трое вооруженных грабителей вынесли из бутика Piaget в центре города драгоценности на сумму от 10 до 15 млн евро и скрылись. Сотрудники магазина не пострадали. Об этом сообщает Le Figaro.   Отмечается, что двое мужчин и женщина около полудня 1 августа зашли в Piaget на Рю-де-ля-Пе во втором округе. Угрожая сотрудникам короткоствольного оружия, они заставили открыть несколько витрин и забрали содержимое.   Преступники, вероятно, были родом из Южной Америки.   В прокуратуре Парижа подтвердили, что магазин был ограблен. По факту возбуждено уголовное дело.   Piaget – это швейцарский люксовый производитель часов и ювелирных изделий.   Напомним, вратаря ПСЖ ограбили на полмиллиона евро   Также сообщалось, что в Одессе из салона красоты похитили 40 тысяч гривен.     Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
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