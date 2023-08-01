Польша сообщила НАТО о нарушении своей границы вертолетами Беларуси

Пересечение границы произошло в районе пограничного села Беловеж. Вертолеты летели на очень низкой высоте, из-за чего их не зафиксировали радиолокационные системы.

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Два вертолета Беларуси 1 августа нарушили государственную границу Польши. НАТО было проинформировано об инциденте. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши. "После представления командирами и начальниками служб выводов по анализу ситуации было установлено, что сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, которые проводили обучение вблизи границы", - говорится в сообщении. Отмечается, что пересечение границы произошло в районе приграничного села Беловеж. Вертолеты летели на очень низкой высоте, из-за чего их не зафиксировали радиолокационные системы. Министр обороны Мариуш Блащак призвал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, включая боевые вертолеты. Отмечается, что в Министерство иностранных дел для пояснений вызовут временного поверенного в делах Беларуси. Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что часть наемников российского ПВК Вагнер в Беларуси направили в сторону Сувальского коридора, соединяющего Польшу со странами Балтии и разделяющей Беларусь и Калининградскую область России. Напомним, Польша и Литва могут закрыть границы с Беларусью. Новини відв Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet