В Москве прогремел взрыв на заводе, возник пожар

Взрыв произошел на шестом этаже завода счетно-аналитических машин. По словам очевидцев, в здании начался пожар.

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В Москве (Россия) вечером 1 августа произошел взрыв на заводе счетно-аналитических машин. Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что взрыв произошел на шестом этаже завода счетно-аналитических машин. По словам очевидцев, в здании начался пожар. На место происшествия уже отправились пожарные бригады. Позже стало известно, что с территории завода эвакуированы 40 человек. Напомним, в Подмосковье горела строительная база. Также сообщалось, что в Казахстане горела многоэтажка, люди выпрыгивали из окон. Новини відв Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet