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В Москве прогремел взрыв на заводе, возник пожар

Взрыв произошел на шестом этаже завода счетно-аналитических машин. По словам очевидцев, в здании начался пожар.
В Москве прогремел взрыв на заводе, возник пожар
  В Москве (Россия) вечером 1 августа произошел взрыв на заводе счетно-аналитических машин. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.   Отмечается, что взрыв произошел на шестом этаже завода счетно-аналитических машин.   По словам очевидцев, в здании начался пожар. На место происшествия уже отправились пожарные бригады.   Позже стало известно, что с территории завода эвакуированы 40 человек.   Напомним, в Подмосковье горела строительная база.   Также сообщалось, что в Казахстане горела многоэтажка, люди выпрыгивали из окон.     Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
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