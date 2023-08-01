МКС ответил на российский ордер на арест судьи

Президиум ассамблеи стран-участниц Римского устава назвал действия РФ "попыткой подорвать международный мандат Международного уголовного суда".

Президиум ассамблеи стран-участниц Римского устава отреагировал на сообщение о выдаче правящим режимом РФ дополнительного ордера на арест судьи Международного уголовного суда (МКС). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте суда, опубликованном во вторник, 1 августа.

"Президия ассамблеи стран-участниц Римского устава сожалеет об этой новой попытке подорвать международный мандат Международного уголовного суда и повторяет, что твердо поддерживает суд, его избранных должностных лиц и персонал. Мы еще раз подчеркиваем нашу полную уверенность в МКС как независимой и беспристрастной судебной инстанции" - отмечается в обращении.

МКС представляет обязательство своих государств-участников обеспечить привлечение к ответственности за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества в целом.

"Мы призываем все государства уважать независимость судов и объединиться против безнаказанности", – резюмировали представители президиума.

Напомним, министерство внутренних дел РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Акане, выдавшей ордер на арест главы Кремля Владимира Путина.

Кроме того, в мае Россия объявила в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана, способствовавшего ранее выдаче ордера на арест главы Кремля Владимира Путина.

Отметим, что правящий режим страны-агрессора отреагировал таким образом, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, обвинив его в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

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