Трампу выдвинули новые обвинения по делу о беспорядках под Капитолием

Спецпрокурор Джек Смит второй раз за два месяца выдвигает обвинения против 45-го президента США.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинился в рамках расследования событий, спровоцировавших беспорядки вблизи Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Политику выдвигают четыре пункта обвинений:

сговор с целью обмана Соединенных Штатов,

сговор с целью препятствования официальному разбирательству,

препятствование и попытка препятствования официальному разбирательству,

сговор в целях лишения прав.

СМИ отмечает, что Трампа уже проинформировали об обвинениях. Речь идет о рассмотрении спецпрокурора Джека Смита: он расследует, не нарушал ли Трамп закон, пытаясь обжаловать результаты проигранных им президентских выборов 2020 года. Считается, что именно последствия выборов и привели к беспорядкам в январе 2021 года. Отметим, что тогда сторонники Трампа, проводившие демонстрацию в Вашингтоне, ворвались в Конгресс США.

Это вторично через два месяца, когда Смит выдвигает обвинения против Трампа. В июне ему обвинили в хранении секретных документов и сговоре с высокопоставленным помощником с целью скрыть их от правительства и его собственных адвокатов.

В марте окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг обвинил Трампу в фальсификации деловой документации.

В обоих случаях 45 американский президент не признал себя виновным.

Как сообщалось ранее, Комитет политических действий потратил более 40 миллионов долларов на юридические услуги по защите Дональда Трампа.

Трамп выдвинули новые обвинения - СМИ

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