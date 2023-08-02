США объяснили, как расценят атаку "вагнеровцев" на Польшу

Линда Томас-Гринфилд заверила, что каждая атака ЧВК Вагнер будет рассматриваться Вашингтоном как нападение правительства России.

США расценят любую атаку наемников ПВК Вагнер против Польши как нападение со стороны России. Об этом заявила представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном председательству Штатов в Совбезе ООН.

Польский журналист спросил чиновницу о реакции Вашингтона на присутствие части "вагнеровцев" вблизи польской границы.

По ее словам, Америка выразила обеспокоенность деятельностью группировки задолго до "марша на Москву" их главаря Евгения Пригожина.

"Мы видели их злонамеренные усилия на Африканском континенте. Поэтому мы, безусловно, озабочены тем, что эта группа по указанию российского правительства - поскольку они не работают независимо от российского правительства - представляет угрозу для всех нас. И мы должны обеспечить ясность сообщения о том, что любые атаки группы Вагнера будут рассматриваться как нападения со стороны российского правительства», – подчеркнула Томас-Гринфилд.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что часть наемников российского ПВК Вагнер в Беларуси направили в сторону Сувальского коридора, соединяющего Польшу со странами Балтии и разделяющей Беларусь и Калининградскую область России.

Ранее формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен наемниками российского ПВК Вагнер, "которые хотят идти на Варшаву".

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