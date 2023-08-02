Самые серьезные обвинения. Новое дело Трампа

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлено официальное обвинение в преступлении против Соединенных Штатов и их граждан — в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Дональд Трамп продолжает коллекционировать уголовные дела против себя и при этом оставаться самым популярным кандидатом от Республиканской партии на новых президентских выборах. Правда, на этот раз речь идет о самых серьезных обвинениях, которые потенциально, могут иметь для Трампа самые тяжелые последствия.

Суть претензий

В деле, которое в марте было возбуждено против Трампа в Нью-Йорке, речь идет об обвинениях в том, что он нелегально заплатил за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс, — и это было еще до его прихода в Белый дом. Федеральное дело, которое касается хранения секретных документов в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, охватывает события уже после его президентского срока.

Но выдвинутые только что обвинения в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года относятся именно ко времени, когда Дональд Трамп все еще жил в Белом доме. Утверждается, что он постоянно врал американскому народу, когда был его президентом.

Трампу предписано явиться в суд в Вашингтоне в четверг, 3 августа.

Беспартийный спецпрокурор Джек Смит, контролировавший расследование событий 6 января 2021 года, предъявил Трампу обвинения по четырем пунктам:

- сговор с целью обмана Соединенных Штатов;

- сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам;

- воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам;

- сговор с целью нарушения прав граждан.

По двум из этих обвинений закон предусматривает до 20 лет тюрьмы.

В тексте обвинения, переданном в Большое жюри в суде Вашингтона, говорится, что Дональд Трамп твердо вознамерился остаться у власти после выборов 2020 года и “распространял ложь”, заявляя, что он их выиграл.

“Эти утверждения были ложными, и обвиняемый знал, что они ложны”, — говорится в документе.

Сговор

В 45-страничном обвинительном заключении перечислены шесть неназванных соучастников: четыре юриста, сотрудник Министерства юстиции и политический консультант.

Трампа обвиняют в заговоре с целью нанесения ущерба, препятствования деятельности федерального правительства путем мошенничества и обмана.

Прокуроры также утверждают, что Трамп пытался убедить вице-президента Майка Пенса попытаться заблокировать утверждение Джо Байдена в должности президента 6 января 2021 года, но не сумел.

Новые выборы

Команда Трампа, собранная им для предвыборной кампании, в своем заявлении назвала обвинение очередной попыткой вмешательства в ход президентских выборов 2024 года.

Соратники Трампа заявляют, что это уголовное дело против него является “охотой на ведьм”и напоминает им о нацистской Германии.

Сам Трамп за несколько минут до того, как было официально объявлено о новом обвинении, написал в собственной соцсети Truth: “Я слышал, полоумный Джек Смит, чтобы вмешаться в президентские выборы 2024 года, выдвигает очередное фальшивое обвинение в адрес вашего любимого Президента, меня”.

Джек Смит в коротком выступлении перед журналистами после передачи обвинения в Большое жюри Вашингтона сказал, что штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года был спровоцирован “ложью обвиняемого, цель которого состояла в подрыве основ функционирования власти в Соединенных Штатах”.

EPA Прокурор Джек Смит

Джек Смит пообещал, что будет добиваться, чтобы суд по этому делу прошел быстро, а завершил свое заявление напоминанием, что Дональд Трамп должен считаться невиновным, пока в суде не доказано обратное.