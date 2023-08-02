Джастин Трюдо объявил о разводе с Софи Трюдо после 18 лет брака

Бывшие супруги продолжат совместное воспитание троих несовершеннолетних детей. На следующей неделе они отправятся на общий отдых.

Премьер Канады Джастин Трюдо сообщил о разводе с супругой Софи Грегуар, брак с которой был заключен в 2005 году. О разводе в среду, 2 августа, написал сам Трюдо в Instagram. "Софи и я хотели бы сообщить, что после множества многозначных и сложных разговоров мы решили развестись. Мы остаемся родными людьми, связанными любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и продолжим строить вместе ради благополучия наших детей. Мы просим вас уважительно отнестись к нашей и их личной жизни", - попросил Трюдо. Пресс-служба канадского премьера уточнила, что бывшие супруги продолжат совместное воспитание троих несовершеннолетних детей. В последний раз супруги отправлялись за границу в Лондон на коронацию короля Карла III в мае, а также принимали президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден в Оттаве с официальным визитом в марте. Джастин Трюдо женился на журналистке Софи Грегуар в 2005 году. Она оставила работу в СМИ, занимается благотворительностью и выступает за половое равноправие, права женщин и защиту климата. У супругов трое детей 9, 14 и 15 лет. Ранее сообщалось, что актер Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней любимой Эмме Крокдал. София Вергара и Джо Манганьелло расстаются после семи лет брака

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