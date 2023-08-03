Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В здании Сената США искали вооруженного мужчину

Сенат на каникулах, поэтому почти никто из сенаторов не работает в своих офисах, но там остаются "тысячи сотрудников".
В здании Сената США искали вооруженного мужчину
В Вашингтоне эвакуировали работников Сената США из-за информации о вооруженном человеке в одном из зданий Капитолия. Об этом в среду, 2 августа, сообщила полиция Капитолия в Twitter.   Там рассказали, что получили анонимный звонок о предполагаемом стрелке.   "Работники полиции призвали всех находящихся в зданиях Сената пройти укрытие. Сейчас в Сенате каникулы и там нет большого количества людей, однако присутствует обслуживающий персонал", - отметили в полиции.   В то же время, правоохранители подчеркнули, что у них нет никакой информации о выстрелах на территории Сената.   Позже представитель полиции Вашингтона Хью Керью сказал, что сообщение, судя по всему, было ложным, стрелка не нашли, передает Reuters.   Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в рамках расследования событий, спровоцировавших беспорядки вблизи Капитолия 6 января 2021 года.   В США предложили разместить бюст президента Украины в Домовом крыле Капитолия.   Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK