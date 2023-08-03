В здании Сената США искали вооруженного мужчину

Сенат на каникулах, поэтому почти никто из сенаторов не работает в своих офисах, но там остаются "тысячи сотрудников".

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В Вашингтоне эвакуировали работников Сената США из-за информации о вооруженном человеке в одном из зданий Капитолия. Об этом в среду, 2 августа, сообщила полиция Капитолия в Twitter. Там рассказали, что получили анонимный звонок о предполагаемом стрелке. "Работники полиции призвали всех находящихся в зданиях Сената пройти укрытие. Сейчас в Сенате каникулы и там нет большого количества людей, однако присутствует обслуживающий персонал", - отметили в полиции. В то же время, правоохранители подчеркнули, что у них нет никакой информации о выстрелах на территории Сената. Позже представитель полиции Вашингтона Хью Керью сказал, что сообщение, судя по всему, было ложным, стрелка не нашли, передает Reuters. Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в рамках расследования событий, спровоцировавших беспорядки вблизи Капитолия 6 января 2021 года. В США предложили разместить бюст президента Украины в Домовом крыле Капитолия. Новини відв Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet