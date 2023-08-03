В Госдепе США отреагировали на ЧП с белорусскими вертолетами в Польше

Два вертолета Беларуси, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши в районе села Беловежа.

В Государственном департаменте США отреагировали на инцидент с нарушением воздушного пространства Польши военными вертолетами Беларуси. В американском ведомстве подчеркнули, что к безопасности НАТО, частью которого является Польша, относятся очень серьезно. Об этом в среду, 2 августа, заявил спикер Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга. "Мы видели, что правительство Польши сделало заявление по этому поводу. Мы ожидаем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран. И мы будем продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО", - сказал он. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с польскими властями, а также отслеживают ситуацию в Беларуси. Отвечая на вопрос, готовы ли США реализовать свои заявления по защите территории НАТО в подобных случаях, Миллер сказал, что не будет опережать официальные заявления. Напомним, накануне Польша заявила о срочной отправке войск к своей восточной границе, обвинив Беларусь в нарушении своего воздушного пространства двумя военными вертолетами, проводившими обучение вблизи границы. В свою очередь Минск такой инцидент отрицал, заявив, что страна-член НАТО "придумала" обвинения, чтобы оправдать наращивание своих войск у границы с Беларусью. Польских пограничников на границе с Беларусью забросали камнями

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