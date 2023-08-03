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В Китае предлагают шпионить друг за другом - Reuters

В последние годы Китай усилил борьбу с лицами, которых он считает шпионами. В шпионаже, в том числе, подозревают журналистов и бизнесменов.
В Китае предлагают шпионить друг за другом - Reuters
Китай усилил действие закона о противодействии шпионажу и призвал граждан присоединиться к контрразведывательной работе. Об этом в среду, 2 августа, пишет Reuters.       Так, Министерство государственной безопасности Китая призвало граждан передавать через специальные каналы информацию о подозрительных лицах и их деятельности, а также пообещало вознаграждение за такие данные.   Как отмечает агентство, такая политика КНР вызвала беспокойство в США. Там отметили, что в этих условиях могут пострадать иностранные коммерческие компании.   "Несомненно, поощрение граждан шпионить один за другим вызывает большую обеспокоенность", - заявил спикер Госдепартамента Мэтт Миллер. 

Ранее сообщалось, что в Швейцарии треть российских дипломатов подозревают в шпионаже.

Посольства РФ шпионят в Европе с помощью антенн - СМИ

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