РФ готова воевать еще 2-3 года - BILD

Маловероятно, что российские войска в Украине снова перейдут в наступление. Но на Западе исключать такой сценарий не торопятся.

России хватит боевых сил продолжать ведение военных действий еще 2-3 года. В случае необходимости, Кремль может нарастить войско до 3 млн. человек. Об этом в среду, 2 августа, пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на неназванных экспертов Федерального правительства Германии. Как отмечает газета, для компенсации потерь на фронте и стабилизации сил осенью прошлого года в РФ уже провели т.н. частичную мобилизацию, отправив на фронт 300 тысяч резервистов. В Германии считают, что с повышением возрастного ценза для военнообязанных ВС РФ могут использовать более 2 млн. резервистов, призвав на службу даже офицеров запаса до 70 лет. "Если во время военных действий высшее военное командование РФ сочтет необходимым, то количество задействованных военных в т.н. "СВО" может даже увеличиться до 3 млн. Таким образом, РФ сможет иметь даже больше солдат, чем Народно-освободительная армия Китая, в которой насчитывается 2 035 000 человек и 510 тысяч "резерва"", - отметил собеседник издания. "Поэтому в Москве готовы воевать еще 2-3 года", - отметил источник BILD. В то же время в ФРГ мало вырят, что россияне могут перейти в наступление. В конце текущей недели Саудовская Аравия будет принимать саммит мира, сообщило издание The Wall Street Journal. Среди них - страны ЕС, США, а также Индия, Бразилия, Египет, Мексика, Чили, Замбия и Индонезия. Прошлая встреча в похожем формате состоялась 24 июня в Дании.