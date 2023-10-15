Китай заявил, что Израиль "вышел за рамки самообороны" в секторе Газа

В Пекине призвали обе стороны конфликта избегать действий, ведущих к эскалации ситуации и как можно скорее вернуться за стол переговоров.

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Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны, и он должен прекратить "коллективное наказание народа Газы", сообщает Укринформ. . "Действия Израиля вышли за рамки самообороны. Он должен серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и Генеральному секретарю ООН и прекратить коллективное наказание народу Газы", – подчеркнул Ван И. Он добавил, что обе стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации ситуации, и должны поскорее вернуться за стол переговоров. По словам Вана, Китай интенсивно общается с Палестиной, Израилем и всеми заинтересованными странами, чтобы достичь прекращения огня, обеспечить безопасность гражданского населения и как можно скорее открыть гуманитарные коридоры в Газах. Главный дипломат Китая отметил безальтернативность скорейшего внедрения "решения о двух государствах" и заявил о готовности его страны сотрудничать с Саудовской Аравией и другими арабскими странами для поддержки "справедливого дела Палестины по восстановлению ее национальных прав" и возвращению палестинского вопроса "на правильный путь создания двух государств". О том, что вспышку насилия в Секторе Газа повлекла беспрецедентная по масштабам и жестокости атака на израильтян боевиков террористической группировки ХАМАС, главные дипломаты Китая и Саудовской Аравии, как следует из сообщения, даже не упоминали. Напомним, что Израиль возобновил водоснабжение в сектор Газа, которое было прекращено после нападения ХАМАС на Израиль в минувшую субботу. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp