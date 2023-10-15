ЕС выступил с заявлением по Ближнему Востоку

Члены ЕС отметили важность обеспечения защиты всех гражданских лиц в любое время в соответствии с международным гуманитарным правом, а также призвали ХАМАС освободить всех заложников.

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Страны-члены Евросоюза в совместном заявлении по обострению на Ближнем Востоке осудили действия ХАМАС против Израиля, сообщает пресс-служба Европейского совета. "Европейский Союз самым решительным образом осуждает ХАМАС и его жестокие и неизбирательные террористические атаки по всему Израилю и глубоко сожалеет о гибели людей… Мы решительно подчеркиваем право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких жестоких и неизберательных нападений", - говорится в заявлении. Члены ЕС отметили важность обеспечения защиты всех гражданских лиц в любое время в соответствии с международным гуманитарным правом, а также призвали ХАМАС освободить всех заложников. "Мы привержены достижению устойчивого и длительного мира, основанному на принципе двух государств путем восстановления ближневосточного мирного процесса. Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с властями Палестинской автономии, с региональными и международными партнерами, которые могут сыграть положительную роль, чтобы не допустить дальнейшей эскалации", – сказано в документе. Напомним, что президент США Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование, включая выделение средств для Украины и Израиля.