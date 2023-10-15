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В Германии вырос уровень преступности, связанной с контрабандой людей

Чаще всего подозреваемыми в контрабанде людей оказывались граждане Сирии, также увеличилось количество подозреваемых контрабандистов среди граждан Турции.
В Германии вырос уровень преступности, связанной с контрабандой людей

 

В Германии в 2022 году возросло количество задержаний по обвинению в контрабанде людей, такие данные привели в федеральной полиции в ответ на депутатский запрос, сообщает DW.   В 2022 году в Германии 2728 человек были задержаны по подозрению в контрабанде людей, тогда как в 2021 году их количество составляло 2132 человека. За период с начала этого года по 31 августа немецкая полиция задержала уже 1683 подозреваемых в контрабанде.   Чаще всего подозреваемыми в контрабанде людей оказывались граждане Сирии, также увеличилось количество подозреваемых контрабандистов среди граждан Турции.   По данным полиции, с 2022 года граждане Германии стали входить в пятерку национальностей наиболее часто регистрируемых контрабандистов.   В полиции также отметил значительный рост контрабанды со стороны украинцев.   Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе россияне продолжают практику похищения людей, в том числе женщин.      
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