В Германии вырос уровень преступности, связанной с контрабандой людей

Чаще всего подозреваемыми в контрабанде людей оказывались граждане Сирии, также увеличилось количество подозреваемых контрабандистов среди граждан Турции.

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В Германии в 2022 году возросло количество задержаний по обвинению в контрабанде людей, такие данные привели в федеральной полиции в ответ на депутатский запрос, сообщает DW. В 2022 году в Германии 2728 человек были задержаны по подозрению в контрабанде людей, тогда как в 2021 году их количество составляло 2132 человека. За период с начала этого года по 31 августа немецкая полиция задержала уже 1683 подозреваемых в контрабанде. Чаще всего подозреваемыми в контрабанде людей оказывались граждане Сирии, также увеличилось количество подозреваемых контрабандистов среди граждан Турции. По данным полиции, с 2022 года граждане Германии стали входить в пятерку национальностей наиболее часто регистрируемых контрабандистов. В полиции также отметил значительный рост контрабанды со стороны украинцев. Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе россияне продолжают практику похищения людей, в том числе женщин.