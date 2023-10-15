Откроют пункт пропуска между Египтом и Сектором Газа - Блинкен

Израиль закрыл два пограничных перехода с Сектором Газа и ввел "полную осаду" территории, заблокировав поставки топлива, электроэнергии и воды.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал после встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, что контрольно-пропускной пункт Рафах между Сектором Газа и Египтом "будет открыт". "Рафах будет открыт… Вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими сторонами мы создаем механизм, с помощью которого сможем доставить помощь нуждающимся людям", - заявил Блинкен, которого цитирует CNN. При этом Блинкен заявил, что, хотя США поддерживают право Израиля на самозащиту, он надеется, что Израиль ответит "таким образом, чтобы подтвердить общие ценности, которые мы имеем в отношении человеческой жизни и человеческого достоинства, принимая все возможные меры предосторожности во избежание причинения вреда гражданскому населению". CNN отмечает, что Израиль закрыл два пограничных перехода с Сектором Газа и ввел "полную осаду" территории, заблокировав поставки топлива, электроэнергии и воды. Это сделало контрольно-пропускной пункт "Рафах" единственным жизнеспособным выходом для вывоза людей из анклава и ввоза товаров в него. Официальные лица нескольких стран принимают участие в переговорах о том, когда и в каком объеме можно будет открыть КПВВ. Он был закрыт в течение большей части прошлой недели: ни жители Газы, ни иностранные граждане не могут его пересечь. Напомним, что в секторе Газа находятся почти 260 украинцев, дипломаты работают вместе с партнерами для их эвакуации.