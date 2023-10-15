По данным экзитпола, на парламентских выборах в Польше лидирует PiS

В Варшаве, а также на западе и севере Польши на избирательные участки пришли больше желающих проголосовать, чем на востоке и юге страны.

Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным компаниям, что приведет к потере польскими гражданами контроля над стратегическими секторами экономики?

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в частности, восстановление повышенного пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин?

Поддерживаете ли вы демонтаж забора на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?

Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?

По данным экзитполов, на парламентских выборах в Польше лидирует коалиция правящей партии PiS (Право и справедливость) с результатом 36,8% и отрывом в 5% от ближайших конкурентов. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает AP. Так, как показывает опрос, находящаяся у власти с 2015 года коалиция консерваторов Объединенная десница во главе с партией Право и справедливость (PiS) Ярослава Качиньского, согласно опросам, получает около 36,8% голосов (200 депутатских мест). Центристская Гражданская коалиция, созданная вокруг партии Гражданская платформа Дональда Туска, получает по экзитполам около 31,6% голосов (163 депутатских места). Либерально-консервативная коалиция Третий путь - 12% голосов (55 депутатских мест). Левая коалиция Левица - 8,6% голосов (30 депутатских мест). Ультраправая коалиция Конфедерация - 6,2% голосов (12 депутатских мест). Отметим, с 2015 года власть в Польше принадлежит консервативной партии Право и справедливость, составляющей монобольшинство в нижней палате парламента, Сейме. Президент страны Анджей Дуда - также выдвиженец PiS. Как сообщила Государственная избирательная комиссия Польши, явка избирателей на 17.00 составила 57,54%, передает Rzeczpospolita. Самая высокая явка зафиксирована в двух варшавских округах - 20 (63,21%) и 19 (63,17%). Третьим округом с самой высокой явкой стал округ 39 (город Познань) с явкой 62,5%. Самая низкая явка была зафиксирована в округе 21 (Ополе), где явка составила 52,26 процента, округе 22 (Кросно), где она составляла 54,41 процента, и округе 29 (Катовице) - 54,55 процента. Одновременно в Польше проходит общенациональный референдум. На обсуждение вынесено четыре вопроса:В ходе парламентских выборов 15 октября в Польше должны быть избраны 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Напомним, в начале октября в Варшаве прошел масштабный митинг оппозиции. На него собрались сотни тысяч человек.

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