Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

США способны помочь Киеву и Тель-Авиву - Байден

Россия ожидает, что обострение на Ближнем Востоке отвлечет Соединенные Штаты от войны в Украине и замедлит поставки военной помощи украинской армии.
США способны помочь Киеву и Тель-Авиву - Байден
Соединенные Штаты Америки способны одновременно оказывать военную поддержку и Украине и Израилю. Об этом в воскресенье, 15 октября, заявил президент США Джо Байден, указывает CNN.    Американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть возможности для этого, и они "обязаны это делать".   "А если не мы, то кто?" - сказал он, отвечая на вопрос о том, смогут ли США вести обе войны одновременно.   "Ради Бога, мы - Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории - не в мировой, в истории всего мира. Мы можем позаботиться о том и другом и при этом сохранить нашу общую международную оборону", - сказал Байден.   Администрация президента США Джо Байдена намерена просить у Конгресса выделить более двух миллиардов долларов в помощь Украине и Израилю.   Президент США Джо Байден провел отдельные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. 

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK