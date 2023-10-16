США способны помочь Киеву и Тель-Авиву - Байден

Россия ожидает, что обострение на Ближнем Востоке отвлечет Соединенные Штаты от войны в Украине и замедлит поставки военной помощи украинской армии.

Соединенные Штаты Америки способны одновременно оказывать военную поддержку и Украине и Израилю. Об этом в воскресенье, 15 октября, заявил президент США Джо Байден, указывает CNN. Американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть возможности для этого, и они "обязаны это делать". "А если не мы, то кто?" - сказал он, отвечая на вопрос о том, смогут ли США вести обе войны одновременно. "Ради Бога, мы - Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории - не в мировой, в истории всего мира. Мы можем позаботиться о том и другом и при этом сохранить нашу общую международную оборону", - сказал Байден. Администрация президента США Джо Байдена намерена просить у Конгресса выделить более двух миллиардов долларов в помощь Украине и Израилю. Президент США Джо Байден провел отдельные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

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