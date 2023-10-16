В ООН назвали число переселенцев в Секторе Газа

В организации ситуацию называют, как "совершенно беспрецедентную", а осаду Сектора Газа со стороны Израиля - как "ужасное коллективное наказание".

Около миллиона человек в секторе Газа стали вынужденными переселенцами за неделю войны ХАМАС против Израиля. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) Филипп Лаззарини. "По меньшей мере, миллион человек были вынуждены покинуть свои дома всего за одну неделю. Людская река продолжает течь на юг. В Газе нет безопасного места", - сказал Лаззарини. По его словам, 400 тысяч переселенцев находятся в школах и зданиях UNRWA, но большинство из этих сооружений не могут выполнять роль приютов. "Само агентство ООН потеряло уже 14 сотрудников", - добавил комиссар. Он же сказал, что организация работает в Секторе Газа "на грани". "Деятельность UNRWA является самым большим присутствием Организации Объединенных Наций в секторе Газа, и мы находимся на грани коллапса", - предупредил представитель ООН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал после встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, что контрольно-пропускной пункт Рафах между Сектором Газа и Египтом "будет открыт". Напомним, что в секторе Газа находятся почти 260 украинцев, дипломаты работают вместе с партнерами для их эвакуации.

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