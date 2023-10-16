ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы нацбезопасности ХАМАС

ЦАХАЛ продолжают атаковать террористические объекты в секторе Газа. В течение дня ЦАХАЛ атаковал около 250 военных объектов, большинство из них на севере сектора Газа.

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В секторе Газа ликвидирован высокопоставленный командир ХАМАСа Муэтаз Эйд. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛа. "По точным данным разведки ИСА и ЦАХАЛа, был убит Муэтаз Эйд - командующий Южным округом национальной безопасности Хамаса", - говорится в сообщении. Также военнослужащие ЦАХАЛ заявили об уничтожении десятков военных штабов, ряда военных наблюдательных пунктов, а также нескольких пусковых установок для ракет, используемых террористическими организациями ХАМАС и Исламский джихад. За день ЦАХАЛ атаковал около 250 военных объектов ХАМАС, большинство из которых находятся на севере сектора Газа. Армия обороны Израиля сообщила, что уничтожила Мерада Абу Мерада, который являлся одним из главных ответственных за нападение на страну 7 октября.