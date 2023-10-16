"Пропаганда сдает заднюю": Путин сменил риторику по поводу наступления на Авдеевку

Аналитики считают, что Путин может пытаться уменьшить надежду на значительные успехи российских войск у Авдеевки.

Путин и представители кремлевской пропаганды сменили риторику по поводу наступления оккупантов на Авдеевку. Они "уменьшают надежду" на вероятные успехи на этом направлении. Об этом сообщает Института изучения войны (ISW).

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В ISW говорится, что Путин может попытаться уменьшить надежду на значительные успехи российских войск у Авдеевки в Донецкой области. В частности, в интервью российским пропагандистам он заявил, что российские войска ведут "активную оборону" на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях. По мнению экспертов, Путин назвал наступление под Авдеевкой "активной обороной", а не "активными боевыми действиями", чтобы снизить уровень надежд.

"Российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств", - отмечают аналитики.

Также сообщается, что оккупанты продолжили наступление, направленное на окружение Авдеевки, 15 октября, но пока не добились успехов на фоне вероятного снижения темпов операций в этом районе.

В свою очередь украинские военные наблюдатели и российские источники заявили, что войска РФ не достигли желаемого быстрого прорыва, столкнулись с большими потерями.

При этом оккупанты, по мнению экспертов ISW, будут продолжать наступательные операции в столь пониженном темпе в ближайшей перспективе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, хотя вряд ли смогут достичь решающего прорыва или окружения Авдеевки.

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