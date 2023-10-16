В Беларуси находятся около 2000 российских военных - соцсети

Беларускі Гаюн отмечает, что на сегодняшний день увеличения численности вооруженных сил РФ не наблюдается.

Около 2000 российских военных ныне находятся на территории Беларуси. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

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Сообщается, что в сентябре фактически не изменилась ситуация с российским военным контингентом в Беларуси. Увеличения численности Вооруженных сил РФ не наблюдалось и пока нет предпосылок к значительному их увеличению.

Также сообщается, что на данный момент в Беларуси продолжает находиться часть военных РФ:

аэродромы Мозырь (Боков) и Зябровка - до 600 человек.

радиотехнический узел Барановичи и 43 узел связи Вилейка - до 1 450 человек.

По состоянию на 1 октября Беларускі Гаюн оценивает количество находящихся в Беларуси российских военных примерно в 2 тысячи человек.

Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.