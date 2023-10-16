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В Беларуси находятся около 2000 российских военных - соцсети

Беларускі Гаюн отмечает, что на сегодняшний день увеличения численности вооруженных сил РФ не наблюдается.
В Беларуси находятся около 2000 российских военных - соцсети
Иллюстративное фото / скриншот

Около 2000 российских военных ныне находятся на территории Беларуси. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

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Сообщается, что в сентябре фактически не изменилась ситуация с российским военным контингентом в Беларуси. Увеличения численности Вооруженных сил РФ не наблюдалось и пока нет предпосылок к значительному их увеличению.

Также сообщается, что на данный момент в Беларуси продолжает находиться часть военных РФ:

  •      аэродромы Мозырь (Боков) и Зябровка - до 600 человек.
  •      радиотехнический узел Барановичи и 43 узел связи Вилейка - до 1 450 человек.

По состоянию на 1 октября Беларускі Гаюн оценивает количество находящихся в Беларуси российских военных примерно в 2 тысячи человек.

Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.

 

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