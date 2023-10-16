В Брюсселе произошла стрельба, есть жертвы

Злоумышленник во время стрельбы кричал "Аллах Акбар". Ему удалось скрыться и он, вероятно, до сих пор находится на свободе.

В Брюсселе вечером в понедельник, 16 октября, произошла стрельба, в результате которой погибли по разным данным от двух до трех человек. По словам очевидцев трагедии, злоумышленник во время стрельбы кричал "Аллах Акбар", сообщают местные СМИ. Отмечается, что стрельба произошла около 19:15 по местному времени у площади Сентелетт. Издание Het Laatste Nieuws сообщает, что один человек был застрелен в подъезде дома, еще двое были застрелены в такси. Все погибшие были гражданами Швеции. RTBF отмечает, что на фотографиях, сделанных местным жителем, видно, как мужчина во флуоресцентной оранжевой куртке и белом шлеме с оружием в руках садится на скутер и скрывается с места происшествия. По данным прокуратуры, вероятный нападающий все еще находится на свободе. Представитель прокуратуры сообщила, что было открыто расследование, но не стала предполагать мотивы нападающего. Le Soir отмечает, что версия о теракте является приоритетной у бельгийских правоохранителей: выложенные вероятным нападающим в интернете видео указывают на его причастность к "Исламскому государству". Ранее сообщалось, что в Киеве на блокпосту произошла стрельба. Военнослужащий выстрелил в колеса автомобиля, водитель которого не остановил по требованию. В консульство Китая в Сан-Франциско въехало авто

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