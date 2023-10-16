Турне Ближним Востоком. Чего добивается Блинкен?

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Израиль, чтобы осудить нападение ХАМАС на страну и выразить соболезнования жертвам атак.

Госсекретарь США Энтони Блинкен за несколько дней посетил Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет. То есть все ключевые страны ближневосточного региона, в котором разгорается новая война между Израилем и ХАМАС.

Задача – эвакуация

В Израиле Блинкен вместе с обещаниями всяческой поддержки также призвал власти принять все возможные меры, чтобы не нанести ущерба мирным жителям, живущим в секторе Газа. “Имеет значение то, как Израиль это делает (защищает свою территорию). Мы, демократические страны, отличаемся от террористов тем, что стремимся к другим стандартам ведения боевых действий… Вот почему так важно принять все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вреда гражданскому населению”, — сказал госсекретарь.

Утром 13 октября Армия обороны Израиля опубликовала призыв к жителям Газы эвакуироваться в южную часть сектора в течение суток.

В секторе Газа живет около 2,3 миллиона человек, призыв израильских властей к эвакуации касается более 1,1 миллиона. Эвакуировать такое количество людей практически невозможно.

Из-за того, что граница Газы с Египтом остается закрытой с египетской стороны (как и граница с Израилем), мирные жители оказались в ловушке. Поэтому одним из направлений американской дипломатии в последние дни стала попытка убедить власти Египта открыть границу для беженцев. В итоге, по данным СМИ, Блинкену таки удалось убедить Каир открыть один пункт пропуска с сектором Газа.

Переговоры со всеми сторонами

После атаки ХАМАС на Израиль госсекретарь Энтони Блинкен подчеркивал, что его главная задача сейчас — не допустить вовлечения в конфликт новых участников. Это касается и администрации Западного берега реки Иордан, второй палестинской территории, где живет около трех миллионов человек. Эта территория могла бы стать вторым фронтом.

Блинкен и глава палестинской администрации Махмуд Аббас впервые обсудили нападение ХАМАС по телефону сразу после атаки 7 октября. Администрация Аббаса с 2007 года находится в конфликтес представителями ХАМАС. Во время того разговора госсекретарь призвал собеседника осудить действия террористов и обеспечить стабильность на территории Западного берега. Однако Аббас этого так и не сделал.

В пятницу, 13 октября, Блинкен встретился с Аббасом в иорданском Аммане. О содержании этих переговоров почти ничего не известно.

Два лагеря

После атаки ХАМАС американские дипломаты по различным каналам ведут переговоры с арабскими партнерами. Тех из них, кто поддерживает отношения с ХАМАС, они призывают повлиять на движение: убедить прекратить атаки и освободить заложников. Тех, кто находится в контакте с ливанской шиитской группировкой Хизбалла или Ираном, просят не допустить их вовлечения в конфликт.

Одновременно с усилиями Блинкена активные переговоры идут и в лагере противников Израиля. Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани, с лидерами Ливана и представителями Хизбаллы. Следующей Абдоллахиан планирует посетить Сирию.