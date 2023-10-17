Выборы в Польше: разрыв между лидерами сокращается

В Польше подсчитано уже 95,65% бюллетеней. Разрыв между партией Право и справедливость и оппозицией уменьшился.

Правящая партия Польши Право и справедливость продолжает лидировать, но отрыв от оппозиционной гражданской коалиции Дональда Туска значительно сократился. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Польши, уже обработавшей 95,65% бюллетеней. Так, правящая партия "Право и справедливость" (Рis) Ярослава Качиньского занимает первое место с 36,03% голосами избирателей, Гражданская коалиция набирает 30,12%. Кроме того, в нижнюю палату парламента, преодолевая пятипроцентный избирательный барьер, попадают коалиция Третий путь (Польская крестьянская партия и Польша 2050) – 14,44%, Новая Левица – 8,46% и националистическая Конфедерация – 7,17% . По последним данным явка на выборах составляет 74%. Ранее сообщалось, что совокупный результат трех оппозиционных партий Польши позволит получить большинство в Сейме. Напомним, 15 октября в Польше прошли выборы в Сейм и Сенат, а также голосование на референдуме. Явка на общенациональном референдуме составила 40%, поэтому его результаты не являются обязательными.

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