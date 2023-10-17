Газа в шаге от гуманитарной катастрофы – ВОЗ

В регионе заканчивается вода и топливо, больницы переполнены, а на улицах груды мусора, грозящего распространением инфекций.

Уже через сутки ситуация в Секторе Газа станет "полностью неуправляемой", если туда не допустить гуманитарную помощь. Запасов топлива и воды осталось на 24 часа, после чего последует "настоящая катастрофа". Об этом в понедельник, 16 октября, заявил региональный руководитель Всемирной организации здравоохранения Ахмед аль-Мандхари, сообщает France 24. Отключение электроэнергии в Газе может вывести из строя системы жизнеобеспечения: от установок по опреснению морской воды до холодильных установок для пищевых продуктов и больничных инкубаторов. Мандхари предупреждает, что если сектор Газа не получит помощь в ближайшее время, врачам придется "готовить свидетельства о смерти своих пациентов". Больницы там переполнены – они находятся на грани коллапса, добавляет представитель ВОЗ. По его данным, в 22 больницах на севере Газа проходят лечение более 2000 пациентов. А за неимением топлива и электроэнергии врачи вынуждены будут делать "невозможный выбор" и "сортировать поступающих пациентов". Поэтому некоторые травмированные будут умирать медленной смертью, утверждает Мандхари. Местные жители говорят, что даже повседневные дела – сходить в туалет, принять душ и постирать одежду – практически невозможны. Они вынуждены пить соленую водопроводную неочищенную воду. Некоторые роют колодцы недалеко от моря, пишет Reuters. Кроме того, на улицах Газы накапливается мусор, что грозит распространением инфекций и болезней. Конвои с международной помощью ждут вблизи границы Газа с Египтом, но их не пускают ближе, чем в египетский город Эль-Ариш, расположенный в 50 километрах от КПП Рафах. Ранее сообщалось, что число погибших в секторе Газа достигло 2750 человек. Напомним, по информации израильских военных, боевики ХАМАС блокируют эвакуацию населения сектора Газа.

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