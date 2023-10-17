В США подготовили две тысячи военных для помощи Израилю - СМИ

Военнослужащим поручено выполнять такие миссии как консультирование и медицинская поддержка, но они не предназначены для выполнения боевых действий.

Пентагон отобрал около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию для поддержки Израиля. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников. Отмечается, что войскам поручено выполнять такие миссии как консультирование и медицинская поддержка, и они являются представителями Вооруженных сил США. По словам чиновников, они не предназначены для выполнения боевых действий. Ни один пехотинец не был приведен в готовность к развертыванию. По словам официальных лиц, в настоящее время войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, включая Европу. Непонятно, при каких обстоятельствах и куда США могут направить войска, но решение Пентагона свидетельствует о том, что он готовится поддержать израильские войска, если Израиль начнет наземное вторжение в Газу. Ранее в США заявили, что обеспечат Израиль всем необходимым для защиты. ХАМАС объявил войну Израилю. Онлайн

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