Президент Грузии ответила на решение суда по импичменту

В партии власти Грузинская мечта заявили, что Зурабишвили должна сама уйти в отставку после решения Конституционного суда, который позволил начать процесс импичмента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после решения Конституционного суда. Об этом она сказала во время телеобращения в понедельник, 16 октября, в ответ на решение суда, разрешившего начать процесс импичмента, сообщает Эхо Кавказа. "Я никуда не ухожу. Я не ухожу. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я приехала (из Франции - ред.), осталась здесь и борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии", – сказала президент. Перед этим лидер правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кохабидзе заявил, что Зурабишвили должна сама уйти в отставку после решения Конституционного суда. "Сегодня европейское будущее и демократия были убиты одним выстрелом. Страна, где нет баланса между ветвями власти, не может считаться демократической", – ответила лидер Грузии. Кроме того, она объявила о намерении присутствовать в парламенте, когда властная партия будет проводить голосование за ее "антиевропейский импичмент". Как сообщалось, Конституционный суд Грузии принял заключение по представлению об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили из-за нарушения Конституции. Напомним, в сентябре члены правящей партии Грузинская мечта обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, потому что она поехала в страны Европы без разрешения правительства.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp