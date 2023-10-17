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Президент Грузии ответила на решение суда по импичменту

В партии власти Грузинская мечта заявили, что Зурабишвили должна сама уйти в отставку после решения Конституционного суда, который позволил начать процесс импичмента.
Президент Грузии ответила на решение суда по импичменту
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после решения Конституционного суда. Об этом она сказала во время телеобращения в понедельник, 16 октября, в ответ на решение суда, разрешившего начать процесс импичмента, сообщает Эхо Кавказа.   "Я никуда не ухожу. Я не ухожу. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я приехала (из Франции - ред.), осталась здесь и борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии", – сказала президент.   Перед этим лидер правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кохабидзе заявил, что Зурабишвили должна сама уйти в отставку после решения Конституционного суда.   "Сегодня европейское будущее и демократия были убиты одним выстрелом. Страна, где нет баланса между ветвями власти, не может считаться демократической", – ответила лидер Грузии.   Кроме того, она объявила о намерении присутствовать в парламенте, когда властная партия будет проводить голосование за ее "антиевропейский импичмент".   Как сообщалось, Конституционный суд Грузии принял заключение по представлению об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили из-за нарушения Конституции.   Напомним, в сентябре члены правящей партии Грузинская мечта обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, потому что она поехала в страны Европы без разрешения правительства.

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